"Рома" приобрела хавбека "Эльче"
"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Эльче" Гонсало Вильяра.
"Волки" заплатили за перспективного испанца 4 миллиона евро, также в сделку включены бонусы в размере 1 миллиона.
Контракт 21-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до июня 2024 года.
За "Эльче" Вильяр сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|2
|Альмерия
|25
|45
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|Уэска
|25
|43
|4
|Реал Сарагоса
|24
|42
|5
|Фуэнлабрада
|25
|37
|6
|Эльче
|25
|36
|7
|Нумансия
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|10
|Мирандес
|24
|34
|11
|Райо Вальекано
|24
|33
|12
|Алькоркон
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|Понферрадина
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|14
|Спортинг Хихон
|25
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|15
|Малага
|25
|28
|16
|Альбасете
|24
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|Депортиво Ла-Корунья
|25
|27
|18
|Тенерифе
|25
|26
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|Реал Овьедо
|25
|25
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|Луго
|25
|25
|21
|Эстремадура УД
|25
|23
|22
|Расинг Сантандер
|25
|20