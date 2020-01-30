"Рома" приобрела хавбека "Эльче"

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"Рома" приобрела хавбека "Эльче"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Эльче" Гонсало Вильяра.

"Волки" заплатили за перспективного испанца 4 миллиона евро, также в сделку включены бонусы в размере 1 миллиона.

Контракт 21-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до июня 2024 года.

За "Эльче" Вильяр сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Рома" объявила об аренде нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
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