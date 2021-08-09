"Рома" приобрела защитника "Палмейраса"
Фото твиттер "Ромы"
"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе левого защитника "Палмейраса" Матиаса Виньи.
"Волки" заплатили за уругвайского фулбека 13 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2026 года.
23-летний футболист будет выступать за "Рому" под пятым номером.
Винья выступал за "Палмейрас" с января 2020 года, сыграл 69 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
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|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
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|49
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|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
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|14
|Флуминенсе
|38
|46
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|Ботафого
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|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20