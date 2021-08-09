"Рома" приобрела защитника "Палмейраса"

Фото твиттер "Ромы"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе левого защитника "Палмейраса" Матиаса Виньи.

"Волки" заплатили за уругвайского фулбека 13 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2026 года.

23-летний футболист будет выступать за "Рому" под пятым номером.

Винья выступал за "Палмейрас" с января 2020 года, сыграл 69 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

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