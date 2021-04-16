"Рома" пробилась в полуфинал Кубка УЕФА / Лиги Европы впервые за 30 лет
Фото твиттер "Ромы"
"Рома" стала полуфиналистом текущего розыгрыша Лиги Европы, победив по сумме двух встреч "Аякс".
Напомним, что "волки" выиграли со счётом 2:1 в Амстердаме, а в Риме команды расписали ничью 1:1.
"Рома" вышла в 1/2 финала Кубка УЕФА / ЛЕ впервые с 1991 года.
30 лет назад римляне добрались до финала турнира, где уступили миланскому "Интеру".
В этом сезоне "Рома" сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Тен Хаг считает, что "Аякс" незаслуженно вылетел из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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