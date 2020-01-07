"Рома" продлила контракт с 34-летним защитником

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"Рома" продлила контракт с 34-летним защитником

"Рома" на своём официальном сайте объявила о заключении нового контракта с защитником Александром Коларовым.

Стороны продлили действующее соглашение до лета 2021 года.

Напомним, что 34-летний серб перешёл в "Рому" из "Манчестер Сити" в июле 2017 года.

За 2,5 сезона Коларов сыграл за "волков" 113 матчей, забил 17 голов и сделал 18 ассистов.

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