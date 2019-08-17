"Рома" продлила контракт с Джеко
"Рома" объявила о продлении соглашения с форвардом Эдином Джеко.
Как сообщает сайт клуба, 33-летний босниец поставил свою подпись под трехлетним контрактом. Напомним, что ранее в услугах игрока был заинтересован "Интер".
Джеко перебрался в "Рому" в 2015 году. За это время он провел 179 игр, в которых отметился 87 голами.
Отметим, что "Рома" начнет новый сезон 25 августа. Римский клуб будет противостоять "Дженоа" в 1-м туре Серии А.
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