"Рома" продлила контракт с голландским защитником

"Рома" на своём официальном сайте объявила о заключении нового соглашения с правым защитником Риком Карсдорпом.

26-летний голландский футболист продлил с римскими "волками" контракт до июня 2025 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2021/22.

Карсдорп выступает за "Рому" с 2017 года, сыграл 45 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду "Фейеноорду".

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