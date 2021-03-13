"Рома" продлила контракт с голландским защитником

Теги ромарик карсдорп

"Рома" продлила контракт с голландским защитником

"Рома" на своём официальном сайте объявила о заключении нового соглашения с правым защитником Риком Карсдорпом

26-летний голландский футболист продлил с римскими "волками" контракт до июня 2025 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2021/22.

Карсдорп выступает за "Рому" с 2017 года, сыграл 45 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду "Фейеноорду".

Не пропустите: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за защитника "Ромы". | http://soccernews.ru
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