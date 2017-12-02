"Рома" продлила контракт с Маноласом

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"Рома" продлила контракт с Маноласом

Защитник Костас Манолас продлил соглашение с "Ромой", сообщает твиттер клуба.

Новый контракт будет действовать до лета 2022 года. Напомним, что предыдущий был рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что по новому договору Манолас будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, а его клаусула будет составлять 37 миллионов евро.

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