"Рома" продлила контракт с Мхитаряном на сезон-2020/21

"Рома" продлила контракт на сезон с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Права на игрока принадлежат "Арсеналу", в римском клубе футболист выступает с начала текущего сезона.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21