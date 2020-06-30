"Рома" продлила контракт с Мхитаряном на сезон-2020/21

"Рома" продлила контракт на сезон с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Права на игрока принадлежат "Арсеналу", в римском клубе футболист выступает с начала текущего сезона.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

"Я очень рад. Счастлив быть в "Роме", так как я еще не добился с клубом всего, чего хотел, очень жду этого", - сказал футболист.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах Серии А.

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