"Рома" продлила контракт с основным защитником
"Рома" на официальном сайте объявила о продлении контракта с аргентинским защитником Федерико Фасио.
Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Фасио заявил, что он невероятно счастлив продолжить карьеру в итальянском клубе.
32-летний Фасио выступает за "Рому" с 2016 года. Всего за римский клуб он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Ранее аргентинец играл за "Ферро Каррил Оэсте", "Севилью" и "Тоттенхэм". За сборную Аргентины сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы.
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|Болонья
|38
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