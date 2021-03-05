"Рома" продлила контракт с основным защитником

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"Рома" продлила контракт с основным защитником

Центральный защитник Рожер Ибаньес подписал новый контракт с "Ромой", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2024/25.

В январе 2020 года бразилец перебрался в "Рому" из "Аталанты" на правах аренды с обязательством выкупа.

С тех пор Ибаньес в составе "волков" сыграл 36 матчей и забил 1 гол.

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