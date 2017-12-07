"Рома" продлила контракт с Перотти

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"Рома" продлила контракт с Перотти

"Рома" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Диего Перотти.

29-летний аргентинец заключил с "волками" соглашение до лета 2021 года.

Перотти выступает за "Рому" с 2016 года, сыграл 78 матчей и забил 17 голов.

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