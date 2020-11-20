"Рома" продлит контракт с главным тренером Фонсекой, но при одном условии

Будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера "Ромы" определится в конце нынешнего сезона, пишет Football Italia.

По информации источника, если "волки" финишируют в топ-4 Серии А и попадут в Лигу Чемпионов, то контракт с 47-летним специалистом будет продлён на один год.

Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

Напомним, что Фонсека возглавляет "Рому" с июня 2019 года. Римляне по итогам 7 туров занимают четвёртое место в чемпионате Италии.

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