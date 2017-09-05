"Рома" продлит контракт с Кастаном

"Рома" намерена продлить сотрудничество с защитником Леандро Кастаном, сообщает Gazzamercato.

По информации источника, римский клуб предложит 30-летнему бразильцу контракт до 2020 года с увеличением зарплаты.

Стоит отметить, что в этом сезоне Кастан не сыграл за "Рому" ни одного матча, а минувший провёл на правах аренды в "Торино".

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