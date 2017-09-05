"Рома" продлит контракт с Кастаном

Теги ромалеандро кастан

"Рома" продлит контракт с Кастаном

"Рома" намерена продлить сотрудничество с защитником Леандро Кастаном, сообщает Gazzamercato.

По информации источника, римский клуб предложит 30-летнему бразильцу контракт до 2020 года с увеличением зарплаты.

Стоит отметить, что в этом сезоне Кастан не сыграл за "Рому" ни одного матча, а минувший провёл на правах аренды в "Торино". 

Не пропустите: "Рома" продлит контракт с Маноласом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов