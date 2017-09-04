"Рома" продлит контракт с Маноласом

Теги ромакостас манолас

"Рома" продлит контракт с Маноласом

"Рома" намерена продлить сотрудничество с защитником Костасом Маноласом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, стороны практически согласовали детали нового контракта, срок которого будет рассчитан до 2021 или 2022 года.

Зарплата Маноласа по новому договору составит 2,5 миллиона евро за сезон, а сумма отступных - не менее 30 миллионов. 

Не пропустите: "Милан" установил клубный рекорд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов