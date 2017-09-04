"Рома" продлит контракт с Маноласом

"Рома" намерена продлить сотрудничество с защитником Костасом Маноласом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, стороны практически согласовали детали нового контракта, срок которого будет рассчитан до 2021 или 2022 года.

Зарплата Маноласа по новому договору составит 2,5 миллиона евро за сезон, а сумма отступных - не менее 30 миллионов.

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