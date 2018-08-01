"Рома" продолжает издеваться над Малкомом

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"Рома" продолжает издеваться над Малкомом

"Рома" продолжает издеваться над полузащитником Малкомом, который договорился с римским клубом, но в итоге перешёл в "Барселону".

На этот раз "волки", представляя состав "сине-гранатовых" на матч Международного кубка чемпионов, удалили имя бразильского вингера.

Напомним, что ранее "Рома" отправила Малкома в "черный список". | http://soccernews.ru

Комментарии
Влад

Ну вот унизили,так унизили,игрок теперь на улицу выйти не сможет, не то что на поле)

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Kireman

Вот так поиздевались ))

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