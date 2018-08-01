"Рома" продолжает издеваться над Малкомом

"Рома" продолжает издеваться над полузащитником Малкомом, который договорился с римским клубом, но в итоге перешёл в "Барселону".

На этот раз "волки", представляя состав "сине-гранатовых" на матч Международного кубка чемпионов, удалили имя бразильского вингера.

Напомним, что ранее "Рома" отправила Малкома в "черный список". | http://soccernews.ru