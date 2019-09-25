"Рома" проиграла "Аталанте" в матче Серии А

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Рому" со счетом 2:0. Победу бергамскому клубу принесли голы Дувана Сапаты и Мартена де Рона. Благодаря победе "Аталанта" вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Рома" опустилась на 5-ю позицию.

"Рома" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)

Голы: Сапата, 70 - 0:1, де Рон, 90 - 0:2

"Рома": Лопес, Спинаццола (Жезус, 56), Смоллинг, Коларов, Флоренци, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Пеллегрини, Верету, Кристанте, Фасио (Калинич, 76), Джеко.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань, Иличич (Сапата, 60), де Рон, Гомес (Пашалич, 88), Фройлер, Малиновский (Госенс, 79), Кьер.

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