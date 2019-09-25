"Рома" проиграла "Аталанте" в матче Серии А
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Рому" со счетом 2:0. Победу бергамскому клубу принесли голы Дувана Сапаты и Мартена де Рона. Благодаря победе "Аталанта" вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Рома" опустилась на 5-ю позицию.
"Рома" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)
Голы: Сапата, 70 - 0:1, де Рон, 90 - 0:2
"Рома": Лопес, Спинаццола (Жезус, 56), Смоллинг, Коларов, Флоренци, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Пеллегрини, Верету, Кристанте, Фасио (Калинич, 76), Джеко.
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань, Иличич (Сапата, 60), де Рон, Гомес (Пашалич, 88), Фройлер, Малиновский (Госенс, 79), Кьер.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|5
|13
|2
|Интер Милан
|4
|12
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|4
|9
|5
|Рома
|5
|8
|6
|Лацио
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Милан
|4
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Хеллас Верона
|5
|5
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Парма
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2