"Рома" проиграла одному из аутсайдеров Серии А
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Рома" в гостях уступила СПАЛ со счётом 1:2. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма благодаря голу Мохамеда Фареса, "волки" сумели отыграться в начале второго тайма усилиями Диего Перотти, но последнее слово было за Андреа Петаньей, который принёс победу аутсайдеру.
СПАЛ – "Рома" - 2:1
Голы: Фарес, 22 - 1:0, Перотти, 53 (пенальти) - 1:1, Петанья, 59 (пенальти) - 2:1.
СПАЛ: Вивиано, Чонек, Бонифаци, Викари, Ладзари (Реджини, 77), Фарес, Куртич (Скьяттарелла, 80), Мурджиа (Шимич, 84), Миссироли, Петанья, Антенуччи.
"Рома": Ольсен, Маркано, Жезус, Карсдорп (Сантон, 80), Фасио, Кристанте, Нзонзи, Клюйверт (Дзаньоло, 46), Эль-Шаарави (Перотти, 46), Джеко, Шик.
Благодаря этой победе СПАЛ поднялся на 15-е место в турнирной таблице первенства, а "Рома" осталась на пятой строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|28
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10