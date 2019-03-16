"Рома" проиграла одному из аутсайдеров Серии А

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Рома" в гостях уступила СПАЛ со счётом 1:2. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма благодаря голу Мохамеда Фареса, "волки" сумели отыграться в начале второго тайма усилиями Диего Перотти, но последнее слово было за Андреа Петаньей, который принёс победу аутсайдеру.

СПАЛ – "Рома" - 2:1

Голы: Фарес, 22 - 1:0, Перотти, 53 (пенальти) - 1:1, Петанья, 59 (пенальти) - 2:1.

СПАЛ: Вивиано, Чонек, Бонифаци, Викари, Ладзари (Реджини, 77), Фарес, Куртич (Скьяттарелла, 80), Мурджиа (Шимич, 84), Миссироли, Петанья, Антенуччи.

"Рома": Ольсен, Маркано, Жезус, Карсдорп (Сантон, 80), Фасио, Кристанте, Нзонзи, Клюйверт (Дзаньоло, 46), Эль-Шаарави (Перотти, 46), Джеко, Шик.

Благодаря этой победе СПАЛ поднялся на 15-е место в турнирной таблице первенства, а "Рома" осталась на пятой строчке.

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