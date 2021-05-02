"Рома" проиграла "Сампдории" в матче Серии А
Фото: www.forzaroma.info
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Рома" проиграла "Сампдории".
Благодаря победе "Сампдория" поднялась на девятое место. "Рома" остается седьмой.
"Сампдория" - "Рома" 2:0
Голы: Адриен Силва, 45 - 1:0, Янкто, 65 - 2:0
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Колли, Тонелли, Дамсгор (Кандрева, 81), Адриен Силва (Экдаль, 85), Янкто, Торсбю, Верре (Рамирес, 73), Габбьядини (Кейта Бальде, 73).
"Рома": Фузато, Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Сантон (Карсдорп, 69), Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83), Мхитарян, Кумбула (Рожер, 64), Джеко, Майораль (Пасторе, 69).
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|2
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|3
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
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|Удинезе
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|20
|Брешия
|27
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