"Рома" проиграла "Сампдории" в матче Серии А

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"Рома" проиграла "Сампдории" в матче Серии АФото: www.forzaroma.info

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Рома" проиграла "Сампдории".

Благодаря победе "Сампдория" поднялась на девятое место. "Рома" остается седьмой.

"Сампдория" - "Рома" 2:0

Голы: Адриен Силва, 45 - 1:0, Янкто, 65 - 2:0

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Колли, Тонелли, Дамсгор (Кандрева, 81), Адриен Силва (Экдаль, 85), Янкто, Торсбю, Верре (Рамирес, 73), Габбьядини (Кейта Бальде, 73).

"Рома": Фузато, Бруно Перес, Смоллинг, Манчини, Сантон (Карсдорп, 69), Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83), Мхитарян, Кумбула (Рожер, 64), Джеко, Майораль (Пасторе, 69).

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