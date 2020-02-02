"Рома" проиграла "Сассуоло" в матче Серии А

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"Рома" проиграла "Сассуоло" в матче Серии А

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" обыграл "Рому".

Благодаря победе "Сассуоло" поднялся на 13-е место, а "Рома" так и остается четвертой.

"Сассуоло" - "Рома" 4:2

Голы: Капуто, 7 - 1:0, Капуто, 16 - 2:0, Джуричич, 26 - 3:0, Джеко, 55 - 3:1, Верету (пен), 73 - 3:2, Бога, 74 - 4:2

"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Романья, Толян, Феррари, Обианг, Локателли, Бога (Маньянелли, 82), Джуричич, Берарди (Маньяни, 88), Капуто (Дефрель, 75).

"Рома": Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Сантон (Бруно Перес, 46), Манчини, Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 66), Пеллегрини, Верету (Вильяр, 81), Клюйверт, Джеко.

Предупреждения: Кристанте (24), Сантон (29), Обианг (34), Пеллегрини (44), Клюйверт (62), Спинаццола (65), Манчини (84).

Удаление: Пеллегрини (69).  

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