"Рома" проиграла "Сассуоло" в матче Серии А
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" обыграл "Рому".
Благодаря победе "Сассуоло" поднялся на 13-е место, а "Рома" так и остается четвертой.
"Сассуоло" - "Рома" 4:2
Голы: Капуто, 7 - 1:0, Капуто, 16 - 2:0, Джуричич, 26 - 3:0, Джеко, 55 - 3:1, Верету (пен), 73 - 3:2, Бога, 74 - 4:2
"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Романья, Толян, Феррари, Обианг, Локателли, Бога (Маньянелли, 82), Джуричич, Берарди (Маньяни, 88), Капуто (Дефрель, 75).
"Рома": Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Сантон (Бруно Перес, 46), Манчини, Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 66), Пеллегрини, Верету (Вильяр, 81), Клюйверт, Джеко.
Предупреждения: Кристанте (24), Сантон (29), Обианг (34), Пеллегрини (44), Клюйверт (62), Спинаццола (65), Манчини (84).
Удаление: Пеллегрини (69).
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|22
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|5
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|Кальяри
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|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Болонья
|22
|30
|10
|Хеллас Верона
|20
|29
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|21
|25
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|Удинезе
|21
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
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|16
|18
|СПАЛ
|21
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|19
|Дженоа
|21
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|20
|Брешия
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