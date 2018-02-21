"Рома" проиграла "Шахтеру" три матча из четырех в своей истории

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" в гостях сыграет с "Шахтером".

Стоит отметить, что римляне проиграли "горнякам" трижды в четырех матчах в истории встреч между клубами.

"Рома" победила "Шахтер" в самом первом матче со счетом 4:0, но затем только проигрывала - 0:1, 2:3 и 0:3.

Матч "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 22:45 мск.

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