"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Рома" на своем стадионе уступила "Торино".
Благодаря победе "Торино" поднялся на девятое место, а "Рома" осталась на четвертом.
"Рома" - "Торино" 0:2
Голы: Белотти, 45 - 0:1, Белотти (пен), 86 - 0:2
"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63), Дзаньоло (Ундер, 87), Перотти (Калинич, 73), Джеко.
"Торино": Сиригу, Айна (Лаксальт, 89), Иццо, Джиджи, де Сильвестри, Верди (Мейте, 69), Лукич, Беренгер, Ринкон, Нкулу, Белотти.
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