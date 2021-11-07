"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

"Венеция" на своем поле сыграла "Рому" в матче 12-го тура Серии А. Римлянам не помог даже гол Эльдора Шомуродова.

"Венеция" - "Рома" - 3:2

Голы: Кальдара, 3 -1:0, Шомуродов, 43 - 1:1, Абрахам, 45 - 1:2, Араму (пенальти), 65 - 2:2, Окереке, 74 - 3:2.

"Венеция" - Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 77), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 46), Ампаду, Бузио, Кийин (Модоло, 70), Араму (Тессманн, 77), Окереке (Анри, 89).

"Рома" - Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбула (Карлес Перес, 66), Рожер, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77).

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