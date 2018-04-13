"Рома" прокомментировала будущее противостояние с Салахом

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"Рома" прокомментировала будущее противостояние с Салахом

"Рома" в своём твиттере опубликовала послание, адресованное вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Напомним, что "волки" и "красные" встретятся в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Мы будем противниками в течение 180 минут, но, что бы ни случилось, мы будем оставаться друзьями на всю жизнь. С нетерпением ждём встречи с тобой снова, Мохамед Салах" - говорится в твите римского клуба.

Стоит отметить, что Салах выступал за "Рому" с 2015 по 2017 год, после чего перебрался в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро.

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