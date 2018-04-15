"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании

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"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании

"Рома" поздравила "Барселону"​, которая установила новый рекорд по длительности беспроигрышной серией в чемпионате Испании.

"Невероятное достижение классного клуба. Поздравляем с новым рекордом", - говорится в твиттере римского клуба.

Напомним, что с учетом прошлого сезона "Барселона" не проигрывает уже на протяжении 39 матчей в Ла Лиге подряд и это является новым рекордом.

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