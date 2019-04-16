"Рома" провела переговоры с главным тренером "Челси"

Новым главным тренером "Ромы" может стать наставник "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба уже провело переговоры со специалистом. На посту наставника римлян Сарри может сменить нынешнего тренера Клаудио Раньери, чей контракт истекает летом.

Что касается Сарри, то по окончании сезона он может быть уволен из "Челси", если клуб не завоюет путевку в Лигу Чемпионов-2019/20.

Не пропустите: "Рома" запретила своим футболистам фотографироваться с известным рэпером. | http://soccernews.ru