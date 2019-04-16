"Рома" провела переговоры с главным тренером "Челси"
Новым главным тренером "Ромы" может стать наставник "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, руководство итальянского клуба уже провело переговоры со специалистом. На посту наставника римлян Сарри может сменить нынешнего тренера Клаудио Раньери, чей контракт истекает летом.
Что касается Сарри, то по окончании сезона он может быть уволен из "Челси", если клуб не завоюет путевку в Лигу Чемпионов-2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14