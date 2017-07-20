"Рома" - ПСЖ - 1:1 (3:5 пен.) (обзор)

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"Рома" - ПСЖ - 1:1 (3:5 пен.) (обзор)Представляем обзор матча турнира International Champions Cup между "Ромой" и ПСЖ. В упорной борьбе победителем стали парижане, которые обыграли римлян лишь в серии пенальти.

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