"Рома" - ПСЖ - 1:1 (3:5 пен.) (обзор)

Представляем обзор матча турнира International Champions Cup между "Ромой" и ПСЖ. В упорной борьбе победителем стали парижане, которые обыграли римлян лишь в серии пенальти.

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