"Рома" пытается купить Начо

"Рома" вновь ведет переговоры о покупке защитника "Реала" Начо, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Впрочем, ранее "Реал" уже отказывал "волкам" в трансфере игрока.

В прошлом сезоне 27-летний Начо провел 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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