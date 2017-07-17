"Рома" пытается купить защитника ПСВ

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"Рома" пытается купить защитника ПСВ

"Рома" ведёт переговоры о трансфере защитника ПСВ Йетро Виллемса, сообщает FourFourTwo.

По информации ресурса, "волки" готовы заплатить за 23-летнего голландца девять миллионов евро.

В прошлом сезоне Виллемс сыграл за ПСВ 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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