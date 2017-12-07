"Рома" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги ромабарселонапалмейрасйерри мина

"Рома" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Рома" пытается перехватить у "Барселоны" защитника "Палмейраса" Йерри Мину, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, спортивный директор "волков" Рамон Мончи начал переговоры по поводу возможного трансфера колумбийского центрбека.

Однако данная сделка является маловероятной, так как "Барселона" уже имеет договорённость с "Палмейрасом" по выкупу прав на Мину.

Не пропустите: "Рома" продлила контракт с Перотти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов