"Рома" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Рома" пытается перехватить у "Барселоны" защитника "Палмейраса" Йерри Мину, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, спортивный директор "волков" Рамон Мончи начал переговоры по поводу возможного трансфера колумбийского центрбека.

Однако данная сделка является маловероятной, так как "Барселона" уже имеет договорённость с "Палмейрасом" по выкупу прав на Мину.

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