"Рома" пытается переманить форварда "Милана" Пентека

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"Рома" пытается переманить форварда "Милана" Пентека

"Рома" рассчитывает усилиться нападающим "Милана" Кшиштофом Пентеком, сообщает итальянская пресса.

"Волки" заинтересованы в подписании поляка, который после прорывного прошлого сезона в текущем забил только 4 гола в 17 матчах.

Сам 24-летний футболист не планировал покидать "Милан", однако предложение от "Ромы" готов выслушать.

Рыночная стоимость Пентека оценивается в 32 миллиона евро. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Рома" интересуется полузащитником "Краснодара". | http://soccernews.ru
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