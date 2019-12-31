"Рома" пытается переманить форварда "Милана" Пентека

"Рома" рассчитывает усилиться нападающим "Милана" Кшиштофом Пентеком, сообщает итальянская пресса.

"Волки" заинтересованы в подписании поляка, который после прорывного прошлого сезона в текущем забил только 4 гола в 17 матчах.

Сам 24-летний футболист не планировал покидать "Милан", однако предложение от "Ромы" готов выслушать.

Рыночная стоимость Пентека оценивается в 32 миллиона евро. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2023 года.

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