"Рома" пытается сорвать трансферные планы "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедромакостас манолас

"Рома" пытается сорвать трансферные планы "Манчестер Юнайтед"

"Рома" пытается сорвать трансферные планы "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб хочет помешать переезду защитника Костаса Маноласа на "Олд Траффорд".

Для этого "волки" готовы продлить контракт с 27-летним греком, подняв его зарплату с 3 до 5 миллионов евро. Также "джаллоросси" намерены увеличить сумму отступных в соглашении футболиста.

Напомним, что действующий договор между Маноласом и "Ромой" рассчитан до июня 2022 года, следующим летом в нём появится опция выкупа за 36 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на ветерана "Интера". | http://soccernews.ru

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