"Рома" пытается сорвать трансферные планы "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб хочет помешать переезду защитника Костаса Маноласа на "Олд Траффорд".

Для этого "волки" готовы продлить контракт с 27-летним греком, подняв его зарплату с 3 до 5 миллионов евро. Также "джаллоросси" намерены увеличить сумму отступных в соглашении футболиста.

Напомним, что действующий договор между Маноласом и "Ромой" рассчитан до июня 2022 года, следующим летом в нём появится опция выкупа за 36 миллионов евро.

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