"Рома" пытается выкупить Мхитаряна

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"Рома" пытается выкупить Мхитаряна

"Рома" заинтересована в выкупе контракта полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат "Арсеналу".

"Волки" уже предприняли первую попытку, предложив за звёздного армянина 10 миллионов евро, однако лондонский клуб такие условия не устроили.

Впрочем, стороны продолжат переговоры в надежде найти компромисс по трансферу 30-летнего хавбека.

"Рома" арендовала Мхитаряна в начале сентября за 3 миллиона евро. В активе футболиста 3 гола и 1 ассист в 10 матчах. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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