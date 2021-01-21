"Рома" рассматривает двух кандидатов на замену Фонсеки

Два тренера находятся на примете у "Ромы", которая рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки, сообщает Corriere dello Sport.

В числе фаворитов "волков" оказались Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Однако, есть информация, что оба специалиста не планируют возглавлять новую команду до лета.

Таким образом, у римлян в запасе остаются Вальтер Маццарри и Лучано Спаллетти.

Напомним, слухи об увольнении Фонсеки с поста главного тренера усилились после того, как "Рома" вылетела из Кубка Италии.