"Рома" рассматривает двух тренеров на замену Фонсеке

Теги ромапаулу фонсекамассимилиано аллегримаурицио сарри

"Рома" рассматривает двух тренеров на замену Фонсеке

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.

По информации Corriere dello Sport, американскому бизнесмену не нравится игра "волков", которую ставит Паулу Фонсека.

Кроме того, римская команда выпала из топ-4 Серии А и рискует не попасть в Лигу Чемпионов. Если это произойдёт, то португальский наставник будет точно уволен.

Среди кандидатов на замену Фонсеке - Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Также Фридкин изучает варианты из числа иностранных специалистов.

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