"Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что форвард "Спартака" Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Роме".

По данным источника, клуб ищет подходящую замену травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло.

"Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии - это второй разрыв крестообразных связок за год. Рома снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину", - сказал Арустамян.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что футболист может покинуть "Спартак" в скором времени.

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