"Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что форвард "Спартака" Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Роме".
По данным источника, клуб ищет подходящую замену травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло.
"Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии - это второй разрыв крестообразных связок за год. Рома снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину", - сказал Арустамян.
Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что футболист может покинуть "Спартак" в скором времени.
А еще: Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"| http://soccernews.ru
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