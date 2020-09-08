"Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло

Теги александр кокоринроматрансферы

"Рома" рассматривает Кокорина в качестве замены травмированному Дзаньоло

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что форвард "Спартака" Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Роме".

По данным источника, клуб ищет подходящую замену травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло.

"Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии - это второй разрыв крестообразных связок за год. Рома снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину", - сказал Арустамян.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что футболист может покинуть "Спартак" в скором времени.

А еще: Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов