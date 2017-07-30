"Рома" рассматривает Куадрадо как альтернативу Махрезу

Хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "волки" попробуют подписать Куадрадо в случае неудачи с трансфером Рияда Махреза из "Лестера".

Ориентировочная стоимость 29-летнего колумбийца составляет 30 миллионов евро.

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