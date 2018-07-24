"Рома" рассматривает пять вариантов на замену Малкому, чей трансфер не состоялся

"Рома" не сумевшая купить полузащитника Малкома, который перешел в "Барселону", составила список из пяти вариантов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб проявляет интерес к хавбекам "Милана" Сусо, "Сассуоло" Доменико Берарди, "Байера" Леона Бэйли, "Марселя" Флориана Товена и "Реала Сосьедад" Микелю Оярсабалу.

Напомним, что "Рома" согласовала трансфер 21-летнего Малкома за 36 миллионов евро, но каталонцы сумели перебить предложение. Таким образом, римляне готовы потратить приблизительно эту сумму на нового игрока.

Не пропустите: "Рома" объявила о переходе нового первого номера. | http://soccernews.ru