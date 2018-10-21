"Рома" раздумывает над сменой тренера

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо находится в шаге от увольнения.

Как сообщает Football Italia, боссы "волков" недовольны последними результатами команды и дадут тренеру последний шанс исправить ситуацию в ближайших встречах.

Напомним, что Ди Франческо возглавляет "Рому" с 2017 года, однако за это время клуб не выиграл ни одного трофея.

После 9 туров "Рома" занимает 6-е место в Серии А, имея в активе 14 очков.

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