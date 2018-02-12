"Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Ундера

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"Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Ундера

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась крупной победы над "Беневенто". Дублем отметился Дженгиз Ундер, еще по мячу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегуар Дефрель. У гостей отличились Гильерме и Энрико Бриньола. Благодаря этой победе "Рома" вышла на четвертое место в Серии А. "Беневенто" остался на последней позиции.

"Рома" – "Беневенто" - 5:2 (1:1)
Голы: Гильерме, 7 - 0:1, Фасио, 26 - 1:1, Джеко, 59 - 2:1, Ундер, 62 - 3:1, Ундер, 75 - 4:1, Бриньола, 76 - 4:2, Дефрель, 90 (с пенальти) - 5:2

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Ундер (де Росси, 82), Стротман, Перотти (Шик, 89), Жерсон, Эль-Шаарави (Дефрель, 56), Джеко.

"Беневенто": Пуджони, Венути, Летициа (Санья, 72), Гимсити, Коста, Д'Алессандро (Ломбарди, 60), Виола, Джуричич (Дель Пинто, 78), Сандро, Гильерме, Бриньола.

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