"Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Ундера
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась крупной победы над "Беневенто". Дублем отметился Дженгиз Ундер, еще по мячу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегуар Дефрель. У гостей отличились Гильерме и Энрико Бриньола. Благодаря этой победе "Рома" вышла на четвертое место в Серии А. "Беневенто" остался на последней позиции.
"Рома" – "Беневенто" - 5:2 (1:1)
Голы: Гильерме, 7 - 0:1, Фасио, 26 - 1:1, Джеко, 59 - 2:1, Ундер, 62 - 3:1, Ундер, 75 - 4:1, Бриньола, 76 - 4:2, Дефрель, 90 (с пенальти) - 5:2
"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Ундер (де Росси, 82), Стротман, Перотти (Шик, 89), Жерсон, Эль-Шаарави (Дефрель, 56), Джеко.
"Беневенто": Пуджони, Венути, Летициа (Санья, 72), Гимсити, Коста, Д'Алессандро (Ломбарди, 60), Виола, Джуричич (Дель Пинто, 78), Сандро, Гильерме, Бриньола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|24
|63
|2
|Ювентус
|24
|62
|3
|Интер Милан
|24
|48
|4
|Рома
|24
|47
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|24
|41
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Торино
|24
|36
|10
|Удинезе
|24
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Болонья
|24
|27
|14
|Кальяри
|24
|25
|15
|Сассуоло
|24
|23
|16
|Кьево
|24
|22
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|24
|7