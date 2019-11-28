"Рома" разгромила "Истанбул" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

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"Рома" разгромила "Истанбул" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

Представляем результаты 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа G

"Янг Бойз" - "Порту" 1:2

Голы: Фасснахт, 6 - 1:0, Абубакар, 75 - 1:1, Абубакар, 79 - 1:2


"Фейеноорд" - "Рейнджерс" 2:2

Голы: Торнстра, 33 - 1:0, Морелос, 52 - 1:1, Морелос, 65 - 1:2, Синистерра, 68 - 2:2


Группа I

"Александрия" - "Вольфсбург" 0:1

Гол: Вегорст (пен), 45 - 0:1


"Сент-Этьен" - "Гент" 0:0


Группа J

"Истанбул" - "Рома" 0:3

Голы: Верету (пен), 30 - 0:1, Клюйверт, 40 - 0:2, Джеко, 45 - 0:3


"Вольфсберг" - "Боруссия М" 0:1

Гол: Штиндль, 60 - 0:1


Группа К

"Бешикташ" - "Слован Братислава" 2:1

Голы: Даниэл, 35 - 0:1, Роко, 75 - 1:1, Ляйич (пен), 90 - 2:1


"Брага" - "Вулверхэмптон" 3:3

Голы: Андре Орта, 6 - 1:0, Хименес, 13 - 1:1, Доэрти, 34 - 1:2, Траоре, 35 - 1:3, Паулинью, 64 - 2:3, Франсержио, 79 - 3:3


Группа L

"АЗ Алкмар" - "Партизан" 2:2

Голы: Асано, 16 - 0:1, Сума, 27 - 0:2, Дрейф, 87 - 1:2, Дрейф, 90 - 2:2

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Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
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1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
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