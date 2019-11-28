"Рома" разгромила "Истанбул" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
Представляем результаты 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа G
"Янг Бойз" - "Порту" 1:2
Голы: Фасснахт, 6 - 1:0, Абубакар, 75 - 1:1, Абубакар, 79 - 1:2
"Фейеноорд" - "Рейнджерс" 2:2
Голы: Торнстра, 33 - 1:0, Морелос, 52 - 1:1, Морелос, 65 - 1:2, Синистерра, 68 - 2:2
Группа I
"Александрия" - "Вольфсбург" 0:1
Гол: Вегорст (пен), 45 - 0:1
"Сент-Этьен" - "Гент" 0:0
Группа J
"Истанбул" - "Рома" 0:3
Голы: Верету (пен), 30 - 0:1, Клюйверт, 40 - 0:2, Джеко, 45 - 0:3
"Вольфсберг" - "Боруссия М" 0:1
Гол: Штиндль, 60 - 0:1
Группа К
"Бешикташ" - "Слован Братислава" 2:1
Голы: Даниэл, 35 - 0:1, Роко, 75 - 1:1, Ляйич (пен), 90 - 2:1
"Брага" - "Вулверхэмптон" 3:3
Голы: Андре Орта, 6 - 1:0, Хименес, 13 - 1:1, Доэрти, 34 - 1:2, Траоре, 35 - 1:3, Паулинью, 64 - 2:3, Франсержио, 79 - 3:3
Группа L
"АЗ Алкмар" - "Партизан" 2:2
Голы: Асано, 16 - 0:1, Сума, 27 - 0:2, Дрейф, 87 - 1:2, Дрейф, 90 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0