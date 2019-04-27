"Рома" разгромила "Кальяри" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

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"Рома" разгромила "Кальяри" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Рома" уверенно разобралась с "Кальяри". Благодаря победе "волки" поднялись на четвертое место, однако "Милан" и "Аталанта" в случае своих побед, обгонят римский клуб.

"Рома" - "Кальяри" 3:0

Голы: Фасио, 5 - 1:0, Пасторе, 8 - 2:0, Коларов, 86 - 3:0

"Рома": Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Нзонзи, Пасторе (Перотти, 64), Клюйверт (Чорич, 87), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко.

"Кальяри": Краньо, Пеллегрини, Чеппителли, Пизакане, Каччаторе (Срна, 74), Ионицэ, Бирса (Дейола, 68), Чигарини, Барелла, Жоао Педро (Терео, 84), Паволетти.

Предупреждения: Чеппителли (36), Пизакане (62), Манолас (88).

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