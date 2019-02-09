"Рома" разгромила "Кьево" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов
В матче 23-го тура Серии А "Рома" обыграла "Кьево". Игра проходила в Вероне.
Счет был открыт на 9-й минуте Стефаном Эль-Шаарави, а спустя 10 минут отличился Эдин Джеко, победный гол забил Александар Коларов.
"Кьево" - "Рома" - 0:3 (0:2).
Голы: Эль-Шаарави, 9 - 0:1, Джеко, 18 - 0:2, Коларов, 51 - 0:3.
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Фрэ (Депаоли, 39. Скелотто, 72), Барба, Бани, Хетемай (Пиазон, 59), Диуссе, Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Маркано, Карсдорп, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Де Росси, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 86), Шик (Флоренци, 59).
"Рома" набрала 38 очков и расположилась на 4 месте турнирной таблицы. "Кьево" с 9 очками замыкает турнирную таблицу Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9