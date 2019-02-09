"Рома" разгромила "Кьево" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

В матче 23-го тура Серии А "Рома" обыграла "Кьево". Игра проходила в Вероне.

Счет был открыт на 9-й минуте Стефаном Эль-Шаарави, а спустя 10 минут отличился Эдин Джеко, победный гол забил Александар Коларов.

"Кьево" - "Рома" - 0:3 (0:2).

Голы: Эль-Шаарави, 9 - 0:1, Джеко, 18 - 0:2, Коларов, 51 - 0:3.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Фрэ (Депаоли, 39. Скелотто, 72), Барба, Бани, Хетемай (Пиазон, 59), Диуссе, Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Маркано, Карсдорп, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Де Росси, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 86), Шик (Флоренци, 59).

"Рома" набрала 38 очков и расположилась на 4 месте турнирной таблицы. "Кьево" с 9 очками замыкает турнирную таблицу Серии А.

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