"Рома" разгромила "Лечче". Мхитарян забил гол
В 25-м туре чемпионата Италии "Рома" разгромила "Лечче" со счетом 4:0. Победу "волкам" принесли голы Дженгиза Ундера, Генриха Мхитаряна, Эдина Джеко и Александара Коларова.
"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Лечче" остался на 16-й позиции.
"Рома" - "Лечче" - 4:0 (2:0)
Голы: Ундер, 13 - 1:0, Мхитарян, 37 - 2:0, Джеко, 69 - 3:0, Коларов, 80 - 4:0
"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес, Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Кристанте, Верету, Мхитарян, Джеко (Калинич, 82).
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|Команда
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|О
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|25
|60
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|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
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|СПАЛ
|25
|15