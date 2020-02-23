"Рома" разгромила "Лечче". Мхитарян забил гол

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"Рома" разгромила "Лечче". Мхитарян забил гол

В 25-м туре чемпионата Италии "Рома" разгромила "Лечче" со счетом 4:0. Победу "волкам" принесли голы Дженгиза Ундера, Генриха Мхитаряна, Эдина Джеко и Александара Коларова.

"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Лечче" остался на 16-й позиции.

"Рома" - "Лечче" - 4:0 (2:0)
Голы: Ундер, 13 - 1:0, Мхитарян, 37 - 2:0, Джеко, 69 - 3:0, Коларов, 80 - 4:0

"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес, Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Кристанте, Верету, Мхитарян, Джеко (Калинич, 82).

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