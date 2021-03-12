"Рома" разгромила "Шахтер" в Лиге Европы

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"Рома" разгромила "Шахтер" в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы римская "Рома" разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 3:0. Победу итальянскому клубу принесли голы Лоренцо Пеллегрини, Стефана Эль-Шаарави и Джанлуки Манчини.

"Рома" Италия – "Шахтер" Украина - 3:0 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 23 - 1:0, Эль-Шаарави, 73 - 2:0, Манчини, 77 - 3:0

"Рома": Лопес, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Спинаццола (Бруно Перес, 78), Мхитарян (Майораль, 35), Диавара (Рожер, 79), Пеллегрини (Карлес Перес, 78), Вильяр, Педро (Эль-Шаарави, 62), Кристанте.

"Шахтер": Трубин, Витао, Додо, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79), Майкон, Тете, Марлос, Мораес (Дентиньо, 75).

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