"Рома" разгромила "Верону"

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"Рома" разгромила "Верону"В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Рома" на своем поле разгромила "Верону" со счетом 3:0.

"Рома" - "Верона" - 3:0

Голы: Наингголан, 22 - 1:0, Джеко, 34 - 2:0, Джеко, 61 - 3:0.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас (Морено, 80), Фасио, Коларов, Наингголан (Шик, 75), Де Росси, Пеллегрини, Ундер (Жерсон, 75), Джеко, Эль-Шаарави.

"Верона": Николас, Касерес, Феррари, Эрто, Супрайен, Ромуло, Сукулини (Фоссати, 75), Бухель (Верде, 58), Бесса, Кин (Паццини, 64), Валоти.

Удаление: Супрайен, 66.

Напомним, ранее "Фиорентина" обыграла "Болонью". | soccernews.ru

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