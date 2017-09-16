"Рома" разгромила "Верону"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Рома" на своем поле разгромила "Верону" со счетом 3:0.
"Рома" - "Верона" - 3:0
Голы: Наингголан, 22 - 1:0, Джеко, 34 - 2:0, Джеко, 61 - 3:0.
"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас (Морено, 80), Фасио, Коларов, Наингголан (Шик, 75), Де Росси, Пеллегрини, Ундер (Жерсон, 75), Джеко, Эль-Шаарави.
"Верона": Николас, Касерес, Феррари, Эрто, Супрайен, Ромуло, Сукулини (Фоссати, 75), Бухель (Верде, 58), Бесса, Кин (Паццини, 64), Валоти.
Удаление: Супрайен, 66.
Напомним, ранее "Фиорентина" обыграла "Болонью". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|4
|12
|2
|Ювентус
|3
|9
|3
|Наполи
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Милан
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|СПАЛ
|3
|4
|11
|Болонья
|4
|4
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|3
|0