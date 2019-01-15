"Рома" разгромила "Виртус Энтеллу" и стала последним участником четвертьфинала Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Рома" уверенно обыграла "Виртус Энтеллу".
Таким образом, в четвертьфинале "волков" ожидает встреча с "Фиорентиной".
"Рома" - "Виртус Энтелла" 4:0
Голы: Шик, 1 - 1:0, Маркано, 45 - 2:0, Шик, 47 - 3:0, Пасторе, 74 - 4:0
"Рома": Ольсен, Фасио, Коларов, Карсдорп, Жезус (Маркано, 10), Кристанте, Пеллегрини, Пасторе, Ундер (Дзаньоло, 76), Клюйверт, Шик.
"Виртус Энтелла": Парони, Барони, Пеллиццер, Белли, Клер, Адорьян (Икарди, 46), Паолуччи (Ардиццоне, 70), Нидзетто, Эрамо, Катурано (Манкозу, 46), Мота.
Предупреждения: Маркано (16), Эрамо (33), Барони (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8