"Рома" разгромила "Виртус Энтеллу" и стала последним участником четвертьфинала Кубка Италии

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"Рома" разгромила "Виртус Энтеллу" и стала последним участником четвертьфинала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Рома" уверенно обыграла "Виртус Энтеллу".

Таким образом, в четвертьфинале "волков" ожидает встреча с "Фиорентиной".

"Рома" - "Виртус Энтелла" 4:0

Голы: Шик, 1 - 1:0, Маркано, 45 - 2:0, Шик, 47 - 3:0, Пасторе, 74 - 4:0

"Рома": Ольсен, Фасио, Коларов, Карсдорп, Жезус (Маркано, 10), Кристанте, Пеллегрини, Пасторе, Ундер (Дзаньоло, 76), Клюйверт, Шик.

"Виртус Энтелла": Парони, Барони, Пеллиццер, Белли, Клер, Адорьян (Икарди, 46), Паолуччи (Ардиццоне, 70), Нидзетто, Эрамо, Катурано (Манкозу, 46), Мота.

Предупреждения: Маркано (16), Эрамо (33), Барони (45).       

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