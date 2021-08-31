"Рома" разорвала контракт с Пасторе
Фото: инстаграм Пасторе/Автор неизвестен
"Рома" на своем официальном сайте объявила о разрыве контракта с аргентинским хавбеком Хавьером Пасторе.
Римляне пришли к согласию с футболистом и контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Соглашение экс-игрока "Пари Сен-Жермен" с "Ромой" был рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, что Пасторе стал футболистом "Ромы" летом 2018 года.
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