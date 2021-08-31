"Рома" разорвала контракт с Пасторе

Теги ромахавьер пасторе

"Рома" разорвала контракт с ПастореФото: инстаграм Пасторе/Автор неизвестен

"Рома" на своем официальном сайте объявила о разрыве контракта с аргентинским хавбеком Хавьером Пасторе.

Римляне пришли к согласию с футболистом и контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Соглашение экс-игрока "Пари Сен-Жермен" с "Ромой" был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Пасторе стал футболистом "Ромы" летом 2018 года.

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