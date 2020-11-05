"Рома" разромила ЧФР в Лиге Европы. Майораль сделал дубль

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Рома" на своем поле разгромила ЧФР со счетом 5:0. Победу "волкам" принесли дубль Борхи Майораля, голы Генриха Мхитаряна, Рожена и Педро. В другом матче "Наполи" на выезде обыграл "Риеку".

"Рома" Италия – ЧФР Румыния - 5:0 (3:0)

Голы: Мхитарян, 1 - 1:0, Рожер, 24 - 2:0, Майораль, 34 - 3:0, Майораль, 84 - 4:0, Педро, 89 - 5:0

"Рома": Лопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола (Жезус, 46), Мхитарян (Пеллегрини, 46), Кристанте (Миланезе, 74), Вильяр, Верету (Педро, 46), Рожер (Смоллинг, 61), Майораль.

"Риека" Хорватия - "Наполи" Италия - 1:2 (1:1)

Голы: Мурич, 13 - 1:0, Демме, 43 - 1:1, Браут, 62 (автогол)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Зелиньски, 80), Кулибали, Максимович, Элмаз (Фабиан Руис, 59), Демме, Лоботка (Инсинье, 59), Политано (Лосано, 69), Мертенс, Петанья (Гулям, 80).

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