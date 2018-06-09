"Рома" рискует потерять одного из своих лидеров

"Рома" рискует потерять полузащитника Алессандро Флоренци, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 27-летний футболист не сумел договориться с римским клубом о продлении контракта, который истекает летом 2019 года.

Камнем преткновения в переговорах стал финансовый вопрос - хавбек хочет зарабатывать более трёх миллионов евро за сезон, а "волки" не готовы ему столько платить.

За ситуацией вокруг Флоренци внимательно следит "Челси".

Не пропустите: "Рома" повесила ценник на Наингголана. | http://soccernews.ru